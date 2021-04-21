Минэнерго РФ оценило идею ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Министерство энергетики России не рассматривает предложение по введению прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Министерство энергетики России не рассматривает предложение по введению прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Так он прокомментировал предложение Союза потребителей об установлении лимита на потребление электричества.

"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", — приводит ТАСС сообщение министерства.

Союз потребителей предложил установить лимит на потребление электроэнергии. Киловатты, которые вышли за пределы нормы, предлагается продавать дороже, но по разумной цене. Предполагается, что это приведет к более экономному потреблению.