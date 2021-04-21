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7:31   21 Апреля 2021
Общество

Минэнерго РФ оценило идею ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Минэнерго РФ оценило идею ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Министерство энергетики России не рассматривает предложение по введению прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Так он прокомментировал предложение Союза потребителей об установлении лимита на потребление электричества.

"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", — приводит ТАСС сообщение министерства.

Союз потребителей предложил установить лимит на потребление электроэнергии. Киловатты, которые вышли за пределы нормы, предлагается продавать дороже, но по разумной цене. Предполагается, что это приведет к более экономному потреблению.

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#электроэнергия #минэнерго #шульгинов

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