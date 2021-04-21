Эксперт объяснил, как можно выйти на пенсию на пару лет раньше

Досрочный выход на пенсию возможен в случае, если россиян предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. Об этом информирует "Прайм".

Досрочный выход на пенсию возможен в случае, если россиян предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. Об этом информирует "Прайм".

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева напомнила, что служба занятости в таких случаях предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочным сроком является максимум 2 года (это 61,5 лет у мужчин и 56,5 лет у женщин).

Также речь идет о других ограничениях. Претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также за время работы необходимо заработать 21 пенсионный балл — их число зависит от взносов в ПФР.

Досрочная пенсия предоставляется металлургам, шахтерам, водители общественного транспорта и другим. Это же касается многодетных матерей и людей огромным стажем и жителям Крайнего Севера