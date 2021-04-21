Адмирал США: ракеты Minuteman III больше не могут сдерживать Россию и Китай

Вашингтон больше не способен сдерживать Москву и Пекин устаревшими межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III.

Вашингтон больше не способен сдерживать Москву и Пекин устаревшими межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III.

Такое заявление сделал глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард. Во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил он отметил, что у снарядов вышел срок годности. Бесконечно продлевать его за счет модернизации не получится.

"Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года", — сказал он.

Большое количество различных механизмов и деталей больше не производится, отметил Ричард. Компаниям просто не выгодно их производить. Ракеты находятся на вооружении с 70-го года прошлого века.

Недавно Сергей Шойгу рассказал, когда завершатся испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Известно, что это должно произойти в течение этого года. Комплексом планируется оснастить атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны.