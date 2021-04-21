Жители Миннеаполиса радостно встретили вердикт по делу Флойда

Стихийные празднования начались в Миннеаполисе после оглашения решения присяжных о виновности экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве Джорджа Флойда.

Стихийные празднования начались в Миннеаполисе после оглашения решения присяжных о виновности экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве Джорджа Флойда.

Кадры с места происшествия публикуют очевидцы. Люди вышли на улицы города и кричат о свершившейся справедливости. Некоторые встретили вердикт со слезами радости.,

Ранее сообщалось, что экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным по всем пунктам обвинения, связанным с убийством Флойда. Акции в часть афроамериканца проходят как в здании суда, так и на месте смерти Флойда.