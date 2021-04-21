Россию может ждать прогрессивная шкала тарифов на электроэнергию

Союз потребителей РФ предлагает создать в стране обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию.

Союз потребителей РФ предлагает создать в стране обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию.

Если это нововведение вступит в силу, то за потребление свыше максимальной нормы будет устанавливаться более высокая стоимость за единицу энергии.

"Известия" сообщают, что Союз потребителей отправил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Предполагается, что это решение поспособствует экономии потребления электроэнергии, что поможет справиться с проблемой перекрестного субсидирования в энергетике, при которых низкие тарифы для населения компенсируются за счет завышенной стоимости для бизнеса.

"За ориентир предлагается взять максимум 100 кВт⋅ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт⋅ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5", — сказал председатель союза Петр Шелищ.

Он утверждает, что каждый регион будет сам устанавливать свои нормы, которые зависимы от географической широты. Председатель считает, что стоимость за потребление электроэнергии выше нормы нужно приравнять к экономически обоснованным тарифам.

Правительственный аппарат уже получил письмо и рассмотрит его в установленном порядке.