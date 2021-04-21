Байден связался с семьей Флойда после вердикта по делу об его убийстве

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с братом Джорджа Флойда после оглашения обвинительного приговора по делу о его убийстве, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с братом Джорджа Флойда после оглашения обвинительного приговора по делу о его убийстве, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В США экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. В основу дела легло видео, на котором он коленом придавил шею афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая 2020 года.

Окончательный приговор вынесут через 8 недель. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы. Мэр американского Портленда Тэр Уилер объявил режим ЧС в городе перед оглашением вердикта экс-полицейскому, поскольку смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки.

После вынесения обвинительного приговора президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили по телефону брату погибшего Джорджа Флойда. О чем именно шла речь в Белом доме не уточнили.