Соловьев объяснил, с кем действительно нужно встретиться Зеленскому в Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе.

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе.

С предложением Путину провести встречу в Донбассе Зеленский выступил в своем видеообращении. На такое предложение ответил Соловьев в своем Telegram-канале.

"Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. "В любой точке, где идет война", Зеленскому надо встречаться с (главой самопровозглашенной ДНР Денисом. – прим. ред.) Пушилиным и (главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом. – прим. ред.) Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", — написал телеведущий.

Он также отметил, что российский президент много раз призывал правительство Украины наладить прямой диалог с руководителями Донбасса. Однако Зеленский считает, что ему лучше провести встречу с Путиным "в любой точке украинского Донбасса".