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4:12   21 Апреля 2021
Общество

Жителей США "наградят" за прививку от COVID-19 марихуаной

Жителей США "наградят" за прививку от COVID-19 марихуаной

Неправительственная организация DCMJ в США решила раздать привившимся от коронавируса гражданам наркотическое вещество в "косяках".

Организаторы решили провести акцию "Косяки за прививки" в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Собеседник агентства уточнил, что за сутки самокрутки с марихуаной получили более четырех тысяч человек. При этом некоторые решили смухлевать — принесли справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.

Президент США Джо Байден исключил быструю победу над коронавирусом в начале апреля. Новые штаммы продолжают быстро распространяться по стране.

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#сша #марихуана #коронавирус #вакцинция

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