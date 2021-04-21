Жителей США "наградят" за прививку от COVID-19 марихуаной

Неправительственная организация DCMJ в США решила раздать привившимся от коронавируса гражданам наркотическое вещество в "косяках".

Неправительственная организация DCMJ в США решила раздать привившимся от коронавируса гражданам наркотическое вещество в "косяках".

Организаторы решили провести акцию "Косяки за прививки" в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Собеседник агентства уточнил, что за сутки самокрутки с марихуаной получили более четырех тысяч человек. При этом некоторые решили смухлевать — принесли справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.

Президент США Джо Байден исключил быструю победу над коронавирусом в начале апреля. Новые штаммы продолжают быстро распространяться по стране.