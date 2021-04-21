Бывшего полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве Флойда в США

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал вину бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в непредумышленной убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал вину бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в непредумышленной убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Cудья Питер Кэхилл во вторник признал виновным Шовина в непредумышленном убийстве Флойда. Совещание присяжных началось в понедельник вечером. Решение было принято во вторник днем.

Судья озвучил вердикт, с которым согласилась вся коллегия присяжных. Кэхилл отметил, что приговор будет вынесен через восемь недель. Бывший полицейский присутствовал на заседании. Вердикт он принял спокойно. Кэхилл будет находиться под стражей до вынесения приговора.

Разбирательство началось 8 марта 2021 года. Происшествие произошло 25 мая 2020 года, когда бывший полицейский применил по неосторожности прием, которым задушил Флойда. Афроамериканец умер 26 мая, а Шовина и еще трех сотрудников, которые участвовали в задержании, уволили.

После этого по всей стране начались массовые беспорядки. Власти 40 городов были вынуждены ввести комендантский час и подключить Национальную гвардию США, чтобы восстановить спокойствие.