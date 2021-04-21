3:00 21 Апреля 2021Политика
Глава МИД Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Напряженность на границе с Россией может перерасти в войну. Такой вариант развития событий не исключил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Напряженность на границе с Россией может перерасти в войну. Такой вариант развития событий не исключил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинского внешнеполитического ведомства сомневается, что Москва может пойти на обострение конфликта. Вероятность войны с Россией тем не менее, по его словам, остается.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в марте нынешнего года, что украинские военные могут начать масштабное наступление в Донбассе. В ДНР и ЛНР указали на наращивание Киевом военной техники у линии фронта.
В России не раз подчеркивали, что Москва не является участником внутриукраинского конфликта. Российский президент Владимир Путин при этом отметил, что страна не бросит жителей Донбасса.