Глава МИД Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Напряженность на границе с Россией может перерасти в войну. Такой вариант развития событий не исключил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напряженность на границе с Россией может перерасти в войну. Такой вариант развития событий не исключил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства сомневается, что Москва может пойти на обострение конфликта. Вероятность войны с Россией тем не менее, по его словам, остается.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в марте нынешнего года, что украинские военные могут начать масштабное наступление в Донбассе. В ДНР и ЛНР указали на наращивание Киевом военной техники у линии фронта.

В России не раз подчеркивали, что Москва не является участником внутриукраинского конфликта. Российский президент Владимир Путин при этом отметил, что страна не бросит жителей Донбасса.