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2:26   21 Апреля 2021
Политика

МИД РФ выразил соболезнования чадскому народу в связи со смертью Идриса Деби Итно

МИД РФ выразил соболезнования чадскому народу в связи со смертью Идриса Деби Итно

МИД РФ выразил соболезнования родным и близким президента Чада Идриса Деби Итно в связи с его кончиной.

Внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что Идрис Деби Итно способствовал расширению двусторонних связей между Чадом и Россией в различных областях. Он придерживался последовательной политике укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Идриса Деби Итно, а также всему чадскому народу", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Президент Республики Чад Идрис Деби Итно получил ранение во время поездки на передовую. Общенациональный траур был объявлен в стране на 14 дней. На посту он был с 1990 года.

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