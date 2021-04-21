МИД РФ выразил соболезнования чадскому народу в связи со смертью Идриса Деби Итно

МИД РФ выразил соболезнования родным и близким президента Чада Идриса Деби Итно в связи с его кончиной.

МИД РФ выразил соболезнования родным и близким президента Чада Идриса Деби Итно в связи с его кончиной.

Внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что Идрис Деби Итно способствовал расширению двусторонних связей между Чадом и Россией в различных областях. Он придерживался последовательной политике укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Идриса Деби Итно, а также всему чадскому народу", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Президент Республики Чад Идрис Деби Итно получил ранение во время поездки на передовую. Общенациональный траур был объявлен в стране на 14 дней. На посту он был с 1990 года.