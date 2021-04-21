Google признал борщ исконно русским блюдом

Сервис "Google Искусство и культура" собрал топ-10 российских блюд, вошедших в историю. Борщ занял пятое место.

Сервис "Google Искусство и культура" собрал топ-10 российских блюд, вошедших в историю. Борщ занял пятое место.

Исконно русское блюдо, как пишут авторы, также имеет и множество вариаций приготовления, в том числе по украинскому рецепту. Его история, пишет 360tv.ru, уходит глубоко в историю.

В XX веке суп стал главным яством "в меню кафе от Хабаровска до Бреста". Примечательно, что в традиционном рецепте есть борщевик, который сейчас исключен из перечня ингредиентов.

Google поставил во главе рейтинга винегрет. Авторы назвали его "изумительным блюдом" с горько-сладким вкусом. "Серебро" забрал салат оливье. Отмечается, что он популярен во многих уголках мира. Сырники встали на третью строчку, а пельмени – на четвертую.

Шестое место заняла гречневая каша, седьмое — бефстроганов. Восьмую строчку занимает окрошка, девятую – блины, а десятую — шашлык.