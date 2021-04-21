Донецкий депутат Бердичевский предостерег Киев от нападения на ДНР

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что гибель мирных жителей Донбасса будет на совести Украины и США, если Киев примет решение начать наступление.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что гибель мирных жителей Донбасса будет на совести Украины и США, если Киев примет решение начать наступление.

Донецкий парламентарий считает, что существует большая вероятность активизации боевых действий в Донбассе. На этот факт указывает количество техники, которое ВСУ сосредоточило у линии фронта. По словам народного депутата, все будет зависеть от США и их воздействия на Украину. Киев подчинится, если приказ о наступлении поступит из Вашингтона.

"Но мы надеемся на то, что разум все же возобладает, поскольку только на наших границах в прифронтовой полосе живут 100 тысяч человек. Эти люди находящихся в непосредственной зоне боевых действий", — подчеркнул депутат в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению Бердичевского, роль Франции и Германии в решении конфликта нулевая. Париж и Берлин не смогут отозвать украинские войска от линии разграничения.