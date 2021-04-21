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1:11   21 Апреля 2021
Политика

Донецкий депутат Бердичевский предостерег Киев от нападения на ДНР

Донецкий депутат Бердичевский предостерег Киев от нападения на ДНР

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что гибель мирных жителей Донбасса будет на совести Украины и США, если Киев примет решение начать наступление.

Донецкий парламентарий считает, что существует большая вероятность активизации боевых действий в Донбассе. На этот факт указывает количество техники, которое ВСУ сосредоточило у линии фронта. По словам народного депутата, все будет зависеть от США и их воздействия на Украину. Киев подчинится, если приказ о наступлении поступит из Вашингтона.

"Но мы надеемся на то, что разум все же возобладает, поскольку только на наших границах в прифронтовой полосе живут 100 тысяч человек. Эти люди находящихся в непосредственной зоне боевых действий", — подчеркнул депутат в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению Бердичевского, роль Франции и Германии в решении конфликта нулевая. Париж и Берлин не смогут отозвать украинские войска от линии разграничения.

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