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0:37   21 Апреля 2021
Общество

Российские ученые планируют зарегистрировать назальную вакцину от COVID-19

Российские ученые планируют зарегистрировать назальную вакцину от COVID-19

Специалисты Центра им. Гамалеи к концу этого года в начале следующего могут зарегистрировать вакцину от коронавируса в интраназальной форме.

Также в планах у специалистов представить новый и более точный способ измерения возникшего иммунитета и уровня секреторных антител. Об этом информирует ТАСС.

"Основные ворота для COVID-19, естественно, — носоглотка, поэтому если с помощью интраназальной формы мы создаем мощный местный иммунитет, то я не исключаю, что этот иммунитет будет более эффективен по сравнению с тем иммунитетом, который создают те вакцины, которые сейчас используются, которые очень хорошо защищают", — рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что возможный прием лекарства станет однократным. Это отличит процесс лечения от вакцинации, которая проходит в два этапа. Ожидается, что такой способ будет без побочных эффектов.

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#лекарство #коронавирус #Гамалеи

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