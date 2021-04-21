Роскомнадзор потребовал снять ограничения с гимна России в Instagram

Роскомнадзор потребовал от Instagram незамедлительно снять ограничения на исполнение гимна России в публикующихся в соцсети видеороликах.

Роскомнадзор потребовал от Instagram незамедлительно снять ограничения на исполнение гимна России в публикующихся в соцсети видеороликах.

Ранее депутат из Анапы Амазасб Эйриян опубликовал видеозапись, во время которой подпел российскому государственному гимну, услышанному по радио во время поездки на машине.

Вместо гимна Instagram распознал песню немецкого сериала Alles was zählt, после чего заблокировал ролик за нарушение авторских прав. Политик попытался обжаловать "санкции", но не смог это сделать из-за плохого знания английского языка.

В целом он охарактеризовал ситуацию как "беспредел" и призвал Роскомнадзор вмешаться в ситуацию и отстоять российский гимн, который, по его мнению, не может быть чьей-то интеллектуальной собственностью, кроме как "нашей".