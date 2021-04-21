Неменский назвал последствия выхода Киева из Минских соглашений

Украина может попытаться организовать военную провокацию, чтобы обвинить в ней Москву – для Киева это единственный способ разорвать Минские соглашения, сохранив при этом антироссийские санкции Запада.

Украина может попытаться организовать военную провокацию, чтобы обвинить в ней Москву – для Киева это единственный способ разорвать Минские соглашения, сохранив при этом антироссийские санкции Запада.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог Олег Неменский, по мнению которого этот действительно логичный и рациональный расчет Киева вполне может и сработать.

Однако, добавил эксперт, украинские власти очень слабо контролируют ситуацию, и поэтому почти нет шансов на то, что они смогут удержать ее в том формате, в котором сами заинтересованы. События могут начать развиваться совершенно непредсказуемым образом.

«Но то, что в Киеве всерьез рассматривают сценарий такого очень кровавого военного конфликта на три-пять дней с тем, чтобы привлечь внимание международного сообщества, и обвинить Россию, и выйти из Минских соглашений, но как бы по вине России, — это несомненно», — подчеркнул Неменский.

В Киеве, по его словам, так или иначе уже формируется консенсус на счет необходимости устроить такую военную провокацию, но со стороны Вашингтона пока не поступило однозначной поддержки этого сценария. И тем более подобное развитие событий не поддерживают в Берлине и Париже.

Таким образом пока остается шанс на то, что кровавый конфликт можно предотвратить, или, если он все-таки начнется, не дать ему развиваться по сценарию, выгодному Украине.

При этом, добавил политолог в заключение, украинский президент Владимир Зеленский очевидно заинтересован в таком провокационном сценарии, но все же поведение Киева определяет не он, поэтому с ним бессмысленно вести какие-либо переговоры.