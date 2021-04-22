Рар рассказал, какие сложности на осенних выборах ждут возможного преемника Меркель

Немецкая партия ХДС определилась с кандидатурой Армина Лашета, которому предстоит возглавлять политическую силу на предстоящих осенью выборах в бундестаг. Однако в правящей коалиции ХДС/ХСС царит раскол.

Немецкая партия ХДС определилась с кандидатурой Армина Лашета, которому предстоит возглавлять политическую силу на предстоящих осенью выборах в бундестаг. Однако в правящей коалиции ХДС/ХСС царит раскол и Лашет не пользуется безусловной поддержкой президиума.

Об этом в личном Telegram-канале читателям рассказывает немецкий политолог Александр Рар, который сравнивает раскол в правящем блоке ФРГ с ситуацией 1979 года, когда Гельмут Коль, проигравший выборы 1976 года, отказался выдвигаться в 1980 году и вместо него кандидатом от партии ХДС должен был избираться премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт. Но одновременно с ним в выборах решил участвовать лидер партии ХСС Франц Йозеф Штраусс, которому и досталась поддержка правящей коалиции, однако выборы он проиграл.

«Правда, сейчас решение принято в пользу Армина Лашета, а не более популярного Маркуса Зедера из ХСС, потому что высшее руководство президиума ХДС по политическим соображениям высказалось за Лашета, — отмечает Александр Рар. — В то же время не все члены президиума поддержали его кандидатуру. После трех месяцев на посту главы ХДС у Лашета очень слабая поддержка со стороны».

Лашету, по мнению политолога, будет трудно в нынешних условиях вести борьбу за пост федерального канцлера Германии, но у партии ХДС все же есть хорошие шансы остаться ведущей политической силой в стране. В настоящее время по авторитету Христианско-Демократического Союза и ее лидера бьет бушующая в стране пандемия коронавируса, но летом она, как ожидается, будет побеждена.

«Тем не менее Лашет будет ослабленным лидером. Ему понадобятся годы, пока он создаст вокруг себя ауру власти и авторитет, которым пользовалась Ангела Меркель. Она фактически незаменима, и у нее за последние 15 лет фактически не было настоящих соперников. Общественное мнение и СМИ ее поддерживали, и она побеждала», — рассуждает Рар.

Кроме того, по словам политолога, серьезную конкуренцию Армину Лашету составит кандидат от партии «Зеленые» - бывшая гимнастка Анналена Бербок, которую поддерживает вся левая пресса и многочисленный левый электорат. Также кандидата от «Зеленых» на выборах поддержат влиятельные лоббистские зеленые организаторы, которые надеются при помощи Бербок изменить в Германии существующий общественный и экономический строй, заключил Александр Рар.