Мураховский: Россия в Черном море сыграла на опережение

Российские власти, ограничив для иностранных военных судов проход через Керченский пролив сроком на полгода, приняли решение, которое в свете напряженности на востоке Украины приобретает особый смысл.

Российские власти, ограничив для иностранных военных судов проход через Керченский пролив сроком на полгода, приняли решение, которое в свете напряженности на востоке Украины приобретает особый смысл.

Такое мнение в интервью изданию «Коммерсант» высказал военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Решение закрыть часть акватории Черного моря — это предупреждение, что это опасные районы при проведении учений на приморских и морских полигонах. Эта процедура проводится ежегодно в рамках весенних и осенних занятий. Тем не менее в контексте эскалации вокруг Украины решение приобретает особый смысл для западных политиков, которые воспринимают его как новые угрозы в адрес Киева», — заявил эксперт.

По его словам, Москва в данном случае сыграла на опережение, послав предупреждение другим странам б опасности рейдов в определенной части Черного моря во время проведения там российских военных маневров.

Также Мураховский напомнил, что Россия всегда закрывает для судоходства часть акватории Черного моря на время проведения там осенних и весенних военных учений, но именно сейчас, учитывая обострение вооруженного конфликта в Донбассе, временный запрет на проход иностранных кораблей через Керченский пролив приобретает особый смысл.

Закрытие Керченского пролива, по словам военного эксперта, нужно понимать как превентивную меру, призванную исключить все риски возможных провокаций в данном регионе.