Кедми: Россия и США продемонстрировали готовность играть на двух площадках

Соединенные Штаты Америки решили, что настало время выяснить, что и где они могут сделать, и поэтому они выразили готовность обсудить с Россией важные вопросы.

Соединенные Штаты Америки решили, что настало время выяснить, что и где они могут сделать, и поэтому они выразили готовность обсудить с Россией важные вопросы.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил израильский военный и политический эксперт Яков Кедми, комментируя возможные двусторонние переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что во время состоявшегося 13 апреля телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным, президент США предложил Российскому коллеге провести личную встречу уже «в ближайшие недели». В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие недели организовать двустороннюю встречу президентов РФ и США не получится.

По мнению Якова Кедми, действия США вызваны их желанием прощупать границы и определить для себя, где и что они могут делать, в том числе и по таким проблемам как Иран с его ядерным оружием, Сирия и другие конфликты в мире.

«На это и рассчитывали российское руководство и МИД, когда они снисходительно отнеслись к хамской выходке Байдена, решив, что не надо действий, которые обострят ситуацию. И это сработало: США готовы идти на обсуждение всех проблем с Россией, но это не значит, что они готовы идти навстречу России», — объяснил израильский политолог.

Этот шаг, по словам Кедми, необходим для развития международных отношений. Это конструктивный и полезный шаг, который пойдет на пользу всем.

Стороны должны сесть друг перед другом, озвучить имеющиеся проблемы, выслушать друг друга и высказать свое мнение.

«Кроме того, встреча двух лидеров может прояснить, Байден — это заводная кукла или он все-таки влияет на американскую политику? Это зависит от того, как будет проходить встреча и кто вместе с ним будет в ней участвовать, кто задаст тон», — добавил эксперт.

При этом американские санкции и другие предпринимаемые Вашингтоном действия не имеют никакого отношения к предстоящим переговорам. Встреча двух президентов – это отдельная тема, и российский МИД это понимает, о чем свидетельствует его ответ, объяснил Кедми.

Ранее в МИД РФ заявили, что, если со стороны США последуют санкции или какие-то другие антироссийские шаги, Россия ответит жестко, не касаясь предстоящей встречи президентов.

«То есть стороны готовы играть на двух площадках. Вы делаете шахматный ход ― Россия ответит, и может, даже не адекватно, а чуть резче. А встреча… Если она вам не помешает, то и нам не помешает. На ней мы будем обсуждать проблемы и выскажем свою точку зрения, а бодание в виде санкций и ответных действий России будет идти параллельно», — заключил свою мысль Яков Кедми.

Напомним, на минувшей неделе, спустя два дня после инициированного американской стороной телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным, США ввели против Росси новый пакет санкций, который включал в себя запрет на операции с российским госдолгом, а также ограничительные меры против ряда организаций и граждан РФ.