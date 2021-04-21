Мирзаян: Россия расчетливо ответила на санкции США 

Последний пакет санкций, введенный Соединенными Штатами Америки против РФ, оказался с одной стороны самым масштабным за долгое время, а с другой практической стороны – совершенно не опасным.

Последний пакет санкций, введенный Соединенными Штатами Америки против РФ, оказался с одной стороны самым масштабным за долгое время, а с другой практической стороны – совершенно не опасным.

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, которое он высказал в интервью газете «Взгляд», этим пакетом санкций Вашингтон продемонстрировал Москве, что он не хочет срывать предстоящие переговоры, но хочет выйти на них с сильной позиции.

«Американский президент пришел к власти на жестких антироссийских лозунгах, с заявлениями о готовности сдерживать Москву. А затем, получается, что Джо (Байден) пошел на попятную, самолично позвонил (президенту РФ Владимиру) Путину и предложил встретиться на территории нейтрального государства для решения всех разногласий», — напомнил эксперт.

Все это, по его словам, является проявлением слабости нового американского президента и в глазах американского электората, и в глазах союзников США, и в глазах их противников. К тому же у Москвы эти действия Байдена могли вызвать совершенно не нужное американцам впечатление, что Россия может явиться на переговоры сильной и решительной.

«Именно поэтому Джо Байден и ввел нынешний пакет санкций. С одной стороны, самый масштабный за долгое время (там ведь не только персональные ограничения), но, с другой – столь же неопасный для России с практической точки зрения. И это логично, ведь Вашингтон не хотел срывать переговоры – он лишь хотел показать, что выходит на них с позиции сильного участника», — объяснил Мирзаян.

При этом в Москве, судя по всему, этот посыл Белого дома поняли правильно, и ответили адекватно – то есть не стали «бить горшки» и публично унижать посла США Джона Салливана, которому предложили съездить на консультацию в Вашингтон, а не объявили его персоной нон-грата. Россия ограничилась важными для своей внутренней политики дипломатическими шагами, которые помешают США вмешиваться в ее дела.