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23:21   20 Апреля 2021
Политика

Украинские офицеры раскрыли подробности подготовки к войне с Россией

Украинские офицеры раскрыли подробности подготовки к войне с Россией

Издание "Страна.ua" узнало, как украинские военнослужащие планируют действовать в случае войны с Россией.

Недавно поступил приказ укреплять позиции и создать минные противотанковые поля по линиям предполагаемого наступления противника, рассказал один из опрошенных изданием сотрудников ВСУ.

Подготовка началась еще три недели назад. Тогда на передовую начали привозить бронетехнику и артиллерию. Также сейчас расставляют мины на нейтральной полосе, дорогах, за передовыми позициями.

Старший сержант ВСУ который также пообщался с изданием, отметил, что выходить на нейтральную полосу сейчас запрещено, чтобы избегать провокаций. Один из подполковников рассказал, что сейчас идет активное укрепление крымских границ.

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#всу #армия #военные

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