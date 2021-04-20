Украинские офицеры раскрыли подробности подготовки к войне с Россией

Издание "Страна.ua" узнало, как украинские военнослужащие планируют действовать в случае войны с Россией.

Издание "Страна.ua" узнало, как украинские военнослужащие планируют действовать в случае войны с Россией.

Недавно поступил приказ укреплять позиции и создать минные противотанковые поля по линиям предполагаемого наступления противника, рассказал один из опрошенных изданием сотрудников ВСУ.

Подготовка началась еще три недели назад. Тогда на передовую начали привозить бронетехнику и артиллерию. Также сейчас расставляют мины на нейтральной полосе, дорогах, за передовыми позициями.

Старший сержант ВСУ который также пообщался с изданием, отметил, что выходить на нейтральную полосу сейчас запрещено, чтобы избегать провокаций. Один из подполковников рассказал, что сейчас идет активное укрепление крымских границ.