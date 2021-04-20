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22:39   20 Апреля 2021
Политика

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Донбассе

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский заявил, что у Украины есть поддержка западных стран и НАТО. По его словам, они готовы помочь стране финансово, а также ввести против России более жесткие санкции.

Он отметил, что общался с главами США, Франции, ФРГ Турции и Великобритании. Кроме того, он беседовал с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. По его словам, они все якобы поддержали Киев.

"Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — заявил он.

Президент Украины отметил, что на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. В ходе них прозвучало соответствующее предложение о проведении встречи.

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#донбасс #украина #зеленский

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