Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом говорится в его видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский заявил, что у Украины есть поддержка западных стран и НАТО. По его словам, они готовы помочь стране финансово, а также ввести против России более жесткие санкции.

Он отметил, что общался с главами США, Франции, ФРГ Турции и Великобритании. Кроме того, он беседовал с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. По его словам, они все якобы поддержали Киев.

"Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — заявил он.

Президент Украины отметил, что на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. В ходе них прозвучало соответствующее предложение о проведении встречи.