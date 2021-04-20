Госдепартамент США назвал Россию "агрессором" по отношению к Украине

Госдепартамент США вновь назвал Россию "агрессором", который ведет себя безосновательно по отношению к Украине.

Госдепартамент США вновь назвал Россию "агрессором", который ведет себя безосновательно по отношению к Украине.

Украина не предпринимает никаких шагов для ухудшения отношений или для наращивания напряженности в двусторонних отношениях, сообщил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.

"Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность", — сообщил он.

Он также добавил, что Москва пытается обвинить Украину в действиях, которые якобы совершила сама. В целом США обеспокоены "агрессивными" действиями, которые Россия продолжает осуществлять в отношении Киева.