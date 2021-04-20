Прага готовит новую высылку сотрудников посольства РФ — источники

Внешнеполитическое ведомство Чехии ведет подготовку новой высылки дипломатов РФ.

Внешнеполитическое ведомство Чехии ведет подготовку новой высылки дипломатов РФ.

Местный портал Seznam со ссылкой на источники сообщает, что о высылке будет объявлено среду. Уточняется, что будет объявлено о назначении нового главы МИД Чехии.

"Как только Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке <...> в посольстве РФ", — говорится в сообщении.

Чешское издание утверждает, что высылка не должна коснуться самого посла РФ в Чехии Александра Змеевского. Сейчас в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов.