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21:27   20 Апреля 2021
Политика

Россия и Германия подписали документ о сотрудничестве в области энергетики

Россия и Германия подписали документ о сотрудничестве в области энергетики

Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ подписали документ, который инициирует сотрудничество стран в сфере разработки и перевозки водорода.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что договоренность между странами станет опорой для появления общих союзов и разработки совместных проектов.

"Стороны отметили, что российско-германское сотрудничество в области водородных технологий станет весомым вкладом и уникальным шансом для достижения будущего совместного технологического лидерства", — повествует сообщение.

Сорокин подчеркнул, что подписанный документ станет фундаментом для передачи знаний между странами в сфере изучения технологии производства, перевозки, хранения и использования водорода.

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#экономика #энергетика #водород

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