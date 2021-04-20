"Параллельная реальность": политолог Шаповалов о деятелях культуры в пропаганде против РФ

Ситуация с призывом множества деятелей культуры и нобелевских лауреатов допустить врачей к блогеру Алексею Навальному является манипуляцией общественным мнением.

Ситуация с призывом множества деятелей культуры и нобелевских лауреатов допустить врачей к блогеру Алексею Навальному является манипуляцией общественным мнением.

Участники данной информационной кампании опираются на заголовки в прессе западных стран, которые демонизируют Россию и не отражают реальность, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Французская ежедневная газета Le Monde ранее сообщила, что список людей, подписавших обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, где выражается обеспокоенность состоянием здоровья отбывающего наказание блогера Навального в ИК-2 в Покрове, расширился. Обращение поддержали свыше 100 артистов, музыкантов и ученых со всего мира, в том числе Эмма Томпсон, Патти Смит, Бенедикт Камбербэтч, Иэн Маккеллен, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Джей Джей Абрамс, Светлана Алексиевич, Джоан Роулинг и другие.

Авторы статьи оставили без внимания тот факт, что основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) был перевезен в стационар областной больницы для заключенных, о чем сообщила ФСИН. Блогера ежедневно осматривает врач-терапевт, ему назначена витаминная терапия.

Среди подписавших обращение в поддержку Навального есть даже два нобелевских лауреата — Марио Варгас и Ольга Токарчук. Шаповалов уверен: привлеченные к информационной кампании люди стали инструментами антироссийской пропаганды, которая основана на откровенной лжи. Эти люди ориентируются на западную прессу, которая подает информацию о Навальном в негативном ключе.

"Мы видим параллельную реальность, которая не имеет ничего общего с действительностью. Налицо организованная информационная атака на Россию", — заявил политолог в интервью ФАН.

Заголовки изданий Euronews, CNN и Deutsche Welle в стиле "Алексей Навальный "близок к смерти", "Алексей Навальный "умирает" в тюрьме" являются манипуляцией общественным мнением, уверен Шаповалов.

"Речь идет о формировании заведомо негативной картины", — заявил он.

Кроме того, все деятели культуры и науки по непонятной причине не обращают внимания на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются люди, отбывающие наказание как в США, так и на территории других стран.