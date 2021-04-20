Алена Водонаева сообщила фанатам об экстренной госпитализации

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева сообщила поклонникам, что неожиданно почувствовала себя плохо и попала в больницу.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева сообщила поклонникам, что неожиданно почувствовала себя плохо и попала в больницу.

Телеведущую экстренно госпитализировали 20 апреля. Об этом Водонаева сама сообщила в Stories своего Instagram-аккаунта. Судя по публикациям, в первой половине дня медийная персона нормально себя чувствовала. Она рассказывала пользователям Сети, какие продукты питания нужно покупать, затем отвечала на вопросы о личной жизни.

Ближе к вечеру Водонаева начала публиковать тревожные фотографии — в кадр попал не только медик, но и капельница. Журналист записала голосовое сообщение для Instagram, но не стала показывать, как выглядит.

"Я просто вынуждена записать это сообщение. У меня учеба и работа. Я боюсь, что люди подумают, что я безответственная. Со мной вообще уже все хорошо, потому что я разговариваю. Потому что сначала я не могла говорить, у меня западал язык, и была невнятная речь", — сказала блогер.

Другие подробности о самочувствии звезда "Дома-2" раскрывать не стала. Свой диагноз она также пока не назвала, хотя симптомы похожи на признаки инсульта. Последней публикацией знаменитости стало сообщение о том, что ей предстоит медицинское обследование.