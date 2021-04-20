Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:36   20 Апреля 2021
Технологии

Apple представила цветные iMac на собственных процессорах M1

Apple представила цветные iMac на собственных процессорах M1

Компания Apple представила новые моноблоки iMac, выполненные в цветном варианте. Устройства также получили фирменный процессор M1.

Модель оснастили экраном Retina 4K, изготовленным из цельного стекла. Моноблоки оказались тонкими за счет уменьшенной материнской платы, которая позволила оставить два вентилятора для охлаждения.

При этом новые iMac будут мощнее, несмотря на свой компактный размер. Камеру в устройствах тоже модернизировали, улучшив качество съемки до HD 1080

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#apple #imac #процессор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров