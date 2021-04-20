Главу департамента культуры задержали в Нижнем Новгороде

Директор департамента культуры городской администрации Нижнего Новгорода попал под следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Директор департамента культуры городской администрации Нижнего Новгорода попал под следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Следователи в настоящий момент работают с подозреваемым, во время обысков у него изъяли документацию. По версии правоохранителей, чиновник поручил подчиненному заключить договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. Мероприятие, под которые они заказывались, состоялось в декабре, однако стенды не сделали до сих пор.

Предположительно, руководитель ведомства превысил полномочия, распорядившись подписать договор о непланируемых к выполнению работах. Противоправные действия выявили сотрудники Следственного комитета и оперативники из управления ФСБ по Нижегородской области.