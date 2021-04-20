Недосып может являться причиной смертельно опасных болезней

Ученые из Франции, Великобритании и Финляндии проанализировали результаты исследований, которые выявили факторы развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний у недосыпающих.

Ученые из Франции, Великобритании и Финляндии проанализировали результаты исследований, которые выявили факторы развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний у недосыпающих.

Под руководством Северин Сабиа из французского Национального института группа ученых изучила данные второго когортного исследования Уайтхолла, который проводился в 1985–1988 годах в Великобритании. Базовой задачей исследования было определение условий жизни и других общественных факторов, которые влияют на здоровье и прежде всего — на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Участие в исследованиях приняли более десяти тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет.

Один из важных параметров анализа — средняя продолжительность сна. Авторы исследования просчитали, как связан сон с риском развития деменции. Не менее 25 лет ученые наблюдали за 7959 испытуемыми. Среди них у 521 человека поставлен диагноз "деменция".

Результаты показали, что в трех возрастных группах у тех, кто неоднократно недосыпает, присутствует риск развития старческого слабоумия, нарушения или проблемы с психическим здоровьем и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.