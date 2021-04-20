Мария Захарова прокомментировала депортацию чешских дипломатов из Москвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала адекватным ответом высылку чешских дипломатов из российской столицы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала адекватным ответом высылку чешских дипломатов из российской столицы.

Действия Москвы являются соразмерной реакцией на чешскую агрессию, подчеркнула она. Дипломат дала комментарий телеканалу РБК.

Прага должна отдавать отчет, что Россия будет реагировать на разрушительные шаги чешской стороны. Чем больше будет таких действий, тем сильнее будет ответ, добавила Захарова.