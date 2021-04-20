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20:28   20 Апреля 2021
Политика

Мария Захарова прокомментировала депортацию чешских дипломатов из Москвы

Мария Захарова прокомментировала депортацию чешских дипломатов из Москвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала адекватным ответом высылку чешских дипломатов из российской столицы.

Действия Москвы являются соразмерной реакцией на чешскую агрессию, подчеркнула она. Дипломат дала комментарий телеканалу РБК.

Прага должна отдавать отчет, что Россия будет реагировать на разрушительные шаги чешской стороны. Чем больше будет таких действий, тем сильнее будет ответ, добавила Захарова.

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#чехия #ответ #мария захарова

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