Экс-председателю Дзержинского райсуда Волгограда вынесут приговор 21 апреля

Ленинский районный суд Астрахани огласит приговор бывшему председателю Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной 21 апреля.

Ленинский районный суд Астрахани огласит приговор бывшему председателю Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной 21 апреля.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора обвиняемой в получении крупной взятки. Женщину взяли с поличным при передаче ей 2,5 млн рублей. Однако, как установило следствие, это далеко не единственное "денежное вознаграждение", полученное Добрыниной в обмен на спасение от сноса "Соснового бора".

Следственные органы возбудили в отношении бывшего председателя районного суда уголовное дело. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.