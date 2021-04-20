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20:26   20 Апреля 2021
Происшествия

Экс-председателю Дзержинского райсуда Волгограда вынесут приговор 21 апреля

Экс-председателю Дзержинского райсуда Волгограда вынесут приговор 21 апреля

Ленинский районный суд Астрахани огласит приговор бывшему председателю Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной 21 апреля. 

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора обвиняемой в получении крупной взятки. Женщину взяли с поличным при передаче ей 2,5 млн рублей. Однако, как установило следствие, это далеко не единственное "денежное вознаграждение", полученное Добрыниной в обмен на спасение от сноса "Соснового бора".

Следственные органы возбудили в отношении бывшего председателя районного суда уголовное дело. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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#суд #астрахань #юлия добрынина

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