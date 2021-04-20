В ПАСЕ извинились перед РФ после скандальной выходки Гончаренко

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко.

Представитель Киева во время выступления развернул национальный флаг, возмутившись отсутствием упоминания в докладе «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» территориальной целостности и суверенности государств-членов. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс сделал замечание депутату и указал на неоднократное нарушение правил. В итоге Гончаренко пришлось и вовсе отключить от микрофона.

«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки», — сообщил Толстой.

Ранее Гончаренко во время выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ПАСЕ стал задавать ей провокационные вопросы, чем вынудил председателя Дамса сделать замечание.

Толстой процитировал извинения, которые ему передал Лиддел-Грейнджер: «Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил свое мнение, и не поддерживаем такое поведение».