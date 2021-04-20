Рар рассказал, как «переполох» в политике Германии отразится на России

Жители Германии настроены революционно – они не понимают, на чем их страна выезжала последние десять лет, и хотят ломать все старое через колено и строить новый экологический и либеральный мир.

Жители Германии настроены революционно – они не понимают, на чем их страна выезжала последние десять лет, и хотят ломать все старое через колено и строить новый экологический и либеральный мир.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о высоких шансах немецкой партии «Зеленые» выиграть предстоящие выборы именно за счет гендерного фактора.

Ранее партия «Зеленые» – главный конкурент правящей коалиции ХДС/ХСС на осенних выборах в Бундестаг – выдвинула кандидатом на пост федерального канцлера Германии бывшую гимнастку Анналену Бербок.

Кандидат «Зеленых», по мнению Александра Рара, будучи единственной женщиной среди всех кандидатов в гендерно корректной стране, имеет хорошие шансы на победу, так как больше других соответствует запросу общества на постмодернистскую революцию.

«Партия «Зеленые» видит, что можно выиграть именно на гендерном фоне. Задавленные новой моралью бюргеры, влюбилась в гендерную политику. Половина населения действительно желает постмодернистскую революцию, поддерживает идеи вроде движения "Fridays for future", переход экономики на экологические рельсы», — пишет политолог.

При этом беспокойство эксперта вызывают распространяющиеся в Германии новые тенденции, которые сформировались на фоне разрушения традиционных партий, стремительно теряющих и авторитет, и поддержку населения.

А за Анналеной Бербок немцы видят новую прогрессивную или псевдопрогрессивную идейную силу, которая в отличие от ХДС или СДПГ еще не растеряла своей идейности.

«У Бербок есть еще одно громадное преимущество по сравнению с другими кандидатами: вся либеральная пресса за нее и будет драться, чтобы эта партия вошли бы в правительство, — отмечает Рар. — В идеале "Зеленые" могут получить пост канцлера, а в худшем случае просто стать партнерами по коалиции христианских демократов в будущем правительстве. И Бербок могла бы стать вице-канцлером Германии. Как по мне, так дело идет к этому».

Кроме того, Бербок может претендовать на пост министра иностранных дел, который может оказаться для нее идеальной возможностью показать миру новое лицо измененной и революционной Германии.

В том, что касается отношений с Россией, новый политический расклад может обернуться для нее серьезными последствиями, отмечает политолог, так как Бербок уже заявила, что не намерена сотрудничать с нынешними российскими властями и элитами.