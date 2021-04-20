Мошенники используют обновление мессенджера WhatsApp для обмана россиян

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp могут стать жертвами мошенничества, которое связано с цветовым оформлением приложения.

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp могут стать жертвами мошенничества, которое связано с цветовым оформлением приложения.

С проблемой уже столкнулись тысячи человек, сообщил портал PhoneArena. Схема заключается в том, что в групповой чат приходит сообщение о новой розовой теме для приложения. Чтобы обновить WhatsApp, пользователю нужно перейти по ссылке, которая на самом деле начинает установку вредоносной программы.

Она маскируется под мессенджер и запрашивает данные для входа в учетную запись. Эксперты рекомендуют удалить приложение, выйти из всех аккаунтов с разных устройств, поменять пароли.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об угрозе слежки для пользователей WhatsApp на Android. Уязвимость опасна для пользователей версии приложения до 2.21.4.18.