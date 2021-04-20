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19:48   20 Апреля 2021
Общество

Гематолог назвал категории людей, которым нельзя сдавать кровь

Гематолог назвал категории людей, которым нельзя сдавать кровь

Сдавать кровь можно не чаще трех раз в год, предупредил гематолог Центра изучения печени РУДН Николай Стуклов. Он назвал категории людей, которым нежелательно становиться донорами.

Частая сдача крови в качестве донора может привести к развитию анемии. При этом женщинам вообще не рекомендуется сдавать кровь из-за ежемесячной кровопотери. В течение года женский организм теряет до одного литра крови. Это можно сопоставить с двумя-тремя донорскими процедурами.

Отказаться от донорства рекомендуется детям, поскольку потеря крови может привести к ухудшению состояния организма, отметил Стуклов. Также сдавать кровь не следует людям, вес которых ниже 60 килограммов. и пациентам с хроническими заболеваниями. К донорству не допускаются вегетарианцы.

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