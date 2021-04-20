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19:44   20 Апреля 2021
Общество

Назван популярный напиток, который может спровоцировать бесплодие

Назван популярный напиток, который может спровоцировать бесплодие

Газированные напитки с большим содержанием сахара могут привести к бесплодию, предупредили зарубежные исследователи.

Химические вещества, которые входят в состав газировки, способны уменьшать число сперматозоидов, а также негативно сказываться на их подвижности. Даже одна порция такого напитка в день увеличивает риск бесплодия на 20–25%. Результаты научных исследований опубликовал журнал Epidemiology.

По словам ученых, это же относится и к диетическим вариантам газировки. Напиток снижает как возможность естественного зачатия, так и экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, злоупотребление напитками на искусственных подсластителях повышает риск развития диабета, гормонального дисбаланса и ожирения.

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#здоровье #газировка #бесплодие

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