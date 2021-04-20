Чехии грозят дополнительные расходы из-за политического решения по Росатому

Чехия отстранила российскую компанию "Росатом" от участия в тендере на постройку АЭС "Дукованы". Такое решение связывают с дипломатическим кризисом между странами.

Чехия отстранила российскую компанию "Росатом" от участия в тендере на постройку АЭС "Дукованы". Такое решение связывают с дипломатическим кризисом между странами.

Экономические последствия для Праги объяснил политолог Геворг Мирзаян в комментарии сайту 360tv.ru. Он напомнил: чем больше сторон принимает участие в тендере, тем больше конкуренция. Она заставляет участников делать более выгодные предложения, но чехи отказались от этого.

"И начинка, и стержни, и что там еще есть — все изначально было советского образца. И именно российские изделия могут быть совместимы с реактором советского образца. Для того чтобы американские, французские или корейские изделия были совместимы с реактором советского образца, чехам придется потратить дополнительные деньги", — отметил политолог.

Кроме перечисленного, Чехия наглядно показала неспособность организовать справедливые рыночные условия сотрудничества. Там, где должны действовать честные законы рынка, работают политически ангажированные решения, констатировал Мирзаян.