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19:40   20 Апреля 2021
Политика

Анапский депутат Эйриян рассказал о блокировке видео с гимном России в Instagram

Анапский депутат Эйриян рассказал о блокировке видео с гимном России в Instagram

Депутат Совета муниципального образования города-курорта Анапа Амазасб Эйриян сообщил, что Instagram забанил его ролик с исполнением российского гимна.

Накануне он опубликовал в соцсети видео. Депутат снял ролик, как подпевает гимну России, звучащему по радио. По словам Эйрияна, администрация соцсети объяснила решение о блокировке якобы нарушением прав интеллектуальной собственности.

"Вот у меня вопрос: а гимн как может быть нарушением прав интеллектуальной собственности? Он же наш, а Instagram не наш. Тут приходит еще один вопрос — может быть нас кто-то специально блокирует?" — поинтересовался депутат.

По сообщениям СМИ, иностранная платформа указала будто бы владельца прав на гимн. Им якобы являются создатели немецкого сериала "Все, что имеет значение", передает "Царьград".

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#анапа #instagram #амазасб эйриян

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