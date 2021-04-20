Алиев раскрыл содержание письма из Москвы по поводу "Искандеров" в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о содержании письма из Москвы по поводу использования ракет "Искандер" в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о содержании письма из Москвы по поводу использования ракет "Искандер" в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Азербайджанский лидер ранее обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении "Искандер-М" в зоне конфликта. В связи с этим Баку направил официальное письмо в Москву. Минобороны РФ в ответном документе проинформировало, что Россия не фиксировала запуска ракет.

"Министерство обороны России прислало ответ на письмо минобороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть. Потому, что это очень серьезный вопрос. Это непростой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", — заявил Алиев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что военные из России и Азербайджана плотно взаимодействуют по вопросу обнаруженных в Нагорном Карабахе обломков ракет "Искандер-М".