Российский ФБР изучит дело об убийстве полицейскими афроамериканца в Северной Каролине

Сотрудники Службы федеральных маршалов США застрелили афроамериканца Фрэнки Дженнингса в Северной Каролине. Российский Фонд борьбы с репрессиями обратил внимание на инцидент.

Сотрудники Службы федеральных маршалов США застрелили афроамериканца Фрэнки Дженнингса в Северной Каролине. Российский Фонд борьбы с репрессиями обратил внимание на инцидент.

Мужчину застрелили в его 32-й день рождения, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Telegram-канал ФБР. Правоохранители имели на руках несколько ордеров на его арест. При попытке задержания он оказал сопротивление и был застрелен, поскольку "представлял собой смертельную угрозу".

Примечательно, что сотрудники Службы федеральных маршалов не имеют при себе нагрудных камер, как обычные полицейские. Поэтому с точностью определить, имел ли место быть акт полицейского насилия, пока невозможно. Родственники убитого требуют справедливости, однако до сих пор не могут получить доступ к видео с камер уличного видеонаблюдения.

После резонансного случая инициативная группа российского фонда направила письма на имя президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда. Эксперты требуют разъяснить ситуацию по этому делу.