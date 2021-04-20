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20:04   20 Апреля 2021
Россия

Паводковые воды могут полностью заменить перекрытый Северо-Крымский канал

Паводковые воды могут полностью заменить перекрытый Северо-Крымский канал

Крым может получать больше воды от паводковых стоков протекающих через полуостров рек, чем раньше получал через Северо-Крымский канал.

С таким заявлением выступил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ имени Вернадского Илья Николенко, по словам которого полуострову нужно лишь приспособиться под то, что поступление паводковых вод будет неравномерным и их необходимо распределять, учитывая перспективу в несколько лет.

Как отметил эксперт, максимальный сток паводковых вод на реках северного склона крымских гор может достигать 300 кубометров в секунду, а это больше, чем объем воды, получаемый Крымом по Северо-Крымскому каналу.

К тому же еще половину этого объема дают паводковые стоки рек с южных склонов крымских гор, добавил Николаенко. В сумме это дает порядка 500 кубометров пресной воды в секунду.

«Сколько мы оттуда используем, можно оценить по объемам наших водохранилищ. Поэтому первое – нужно приспособиться к тем неравномерностям и осадков, и паводковых вод, которые мы имеем. Эта вода является ценным ресурсом, и большую часть этого ресурсы мы скидываем в море, не перехватываем», — подчеркнул эксперт, выступая в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Для того, чтобы собирать и использовать всю эту воду, нужно реализовать достаточно непростые технологические решения. В первую очередь крымские водозаборы в своей работе должны учитывать неравномерность поступления воды. Во время больших притоков воду нужно собирать, но не использовать ее всю в тот же год. Эти объемы нужно научиться перераспределять по другим годам, когда объем паводковых вод будет меньше.

Паводковые воды могут полностью заменить перекрытый Северо-Крымский канал

Крым, по словам Николаенко, должен научиться жить по комплексному плану водопользования, который рассчитан на несколько лет вперед.

«Те же Китай или Сингапур планируют на 50 лет вперед, — объяснил ученый. – И это мы ориентируемся только на осадки, а у нас еще есть большие стоки сточной воды, это где-то 200 миллионов кубов, которые являются ресурсом, который можно использовать».

Напомним, ранее на сайте РИА Новости Крым было размещено сообщение, что в течение апреля притоки в водохранилища полуострова могут стать самыми большими за год. В мае и июне водохранилища Крыма также будут продолжать пополняться, правда уже не такими темпами, как в апреле. А к середине лета поступление  воды прекратиться.

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