Паводковые воды могут полностью заменить перекрытый Северо-Крымский канал

Крым может получать больше воды от паводковых стоков протекающих через полуостров рек, чем раньше получал через Северо-Крымский канал.

Крым может получать больше воды от паводковых стоков протекающих через полуостров рек, чем раньше получал через Северо-Крымский канал.

С таким заявлением выступил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ имени Вернадского Илья Николенко, по словам которого полуострову нужно лишь приспособиться под то, что поступление паводковых вод будет неравномерным и их необходимо распределять, учитывая перспективу в несколько лет.

Как отметил эксперт, максимальный сток паводковых вод на реках северного склона крымских гор может достигать 300 кубометров в секунду, а это больше, чем объем воды, получаемый Крымом по Северо-Крымскому каналу.

К тому же еще половину этого объема дают паводковые стоки рек с южных склонов крымских гор, добавил Николаенко. В сумме это дает порядка 500 кубометров пресной воды в секунду.

«Сколько мы оттуда используем, можно оценить по объемам наших водохранилищ. Поэтому первое – нужно приспособиться к тем неравномерностям и осадков, и паводковых вод, которые мы имеем. Эта вода является ценным ресурсом, и большую часть этого ресурсы мы скидываем в море, не перехватываем», — подчеркнул эксперт, выступая в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Для того, чтобы собирать и использовать всю эту воду, нужно реализовать достаточно непростые технологические решения. В первую очередь крымские водозаборы в своей работе должны учитывать неравномерность поступления воды. Во время больших притоков воду нужно собирать, но не использовать ее всю в тот же год. Эти объемы нужно научиться перераспределять по другим годам, когда объем паводковых вод будет меньше.

Крым, по словам Николаенко, должен научиться жить по комплексному плану водопользования, который рассчитан на несколько лет вперед.

«Те же Китай или Сингапур планируют на 50 лет вперед, — объяснил ученый. – И это мы ориентируемся только на осадки, а у нас еще есть большие стоки сточной воды, это где-то 200 миллионов кубов, которые являются ресурсом, который можно использовать».

Напомним, ранее на сайте РИА Новости Крым было размещено сообщение, что в течение апреля притоки в водохранилища полуострова могут стать самыми большими за год. В мае и июне водохранилища Крыма также будут продолжать пополняться, правда уже не такими темпами, как в апреле. А к середине лета поступление воды прекратиться.