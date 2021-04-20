Ученым удалось выделить ДНК древнего медведя из остатков помета в пещере

Специалисты научились извлекать ДНК давно исчезнувших животных прямо из земли. Они смогли восстановить геном двух вымерших видов медведей в пещере на севере Мексики.

Специалисты научились извлекать ДНК давно исчезнувших животных прямо из земли. Они смогли восстановить геном двух вымерших видов медведей в пещере на севере Мексики.

Животные обитали в эпоху верхнего палеолита, а их ДНК удалось выделить из остатков помета, найденных в пещере. Ученые считают, то данный способ является прорывом в археологии.

Пещера, где жили медведи, также была долгое время обиталищем древних людей. Международная группа палеогенетиков извлекла из отложений почвы в пещере экологическую ДНК, на базе которой и были воссозданы генотипы двух видов животных — американского черного и гигантского короткомордого медведей. Результаты исследования стали первым шагом на пути в новую эру палеогеномных исследований, передает Current Biology.