Эксперт развеяла мифы об опасности донорства костного мозга

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более пяти тысяч россиян.

Национальный день донора отмечается в России ежегодно 20 апреля. В первую очередь, он посвящен самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают кровь для спасения незнакомых людей. Праздник касается и медиков, которые проводят забор крови, работают на станциях переливания и разрабатывают новые методики.

Поводом для праздника послужило гуманное событие: 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине удалость спасти благодаря грамотной работе врача и донорской крови ее супруга.

Сам же День донора, в память о первом переливании, учредили в России 20 февраля 2007 года. И если с донорством крови ситуация в стране вполне благополучная и, то с другой важной процедурой — донорством костного мозга, — все обстоит гораздо сложнее. По данным ВЦИОМ, 61% россиян ничего не слышали о ней, а каждый второй респондент считает опасной.

По словам председателя правления Национального центра социальной помощи Марины Францевой, это направление в России «развивается сложно». Трудности есть как со стороны законодательства, так и с формированием непосредственно регистра доноров костного мозга.

Найти пациенту «генетического близнеца», который подошел бы для трансплантации, непросто: шанс примерно один на 10 тысяч. В России потенциальных доноров мало – около 130 тысяч. Чтобы обеспечить потребность всех нуждающихся в пересадке, нужно, чтобы в регистре было не менее миллиона человек. Эксперт призывает принять закон о донорстве, чтобы решить проблему.

«Чем больше регистр, то тем больше вероятность, что чья-то жизнь будет спасена», — сказала Францева в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Многих россиян процедура донорства пугает: она окутана мифами и страшилками. Люди часто путают костный мозг со спинным или головным, боятся, что манипуляции окажутся болезненными и даже опасными. На деле же никто не будет выкачивать у доноров стволовых клеток жидкость из позвоночника, успокаивает гостья эфира.

Современные технологии шагнули вперед, подчеркивает Францева. Чаще всего врачи не используют пункцию (прокол стенки сосуда, полости или органа). Забор материала происходит через через кровь. Пациенту вкалывают препарат, который стимулирует выработку стволовых клеток, их потом и забирают.

«Длится все четыре-шесть часов, это не опасная процедура. Человек находится в сознании, смотрит телевизор или отдыхает. По отзывам доноров, может быть лишь некоторая слабость после. А в целом это безопасно», — заключила эксперт.

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более пяти тысяч россиян. Из них 4214 пересадок нужны взрослым и около 900 — детям. В России нет общего регистра данных для доноров, каждый банк считает своих доноров сам.