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19:20   20 Апреля 2021
Россия

Пушков предупредил Прагу о возможном разрыве дипотношений с Москвой

Пушков предупредил Прагу о возможном разрыве дипотношений с Москвой

Угрозы властей Чехии о высылке всех российских дипломатов из страны повлечет за собой разрыв дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД и МВД, первого вице-премьера республики Яна Гамачека. 

Ранее Гамачек не исключил, что из Чехии вышлют всех российских дипломатов, чтобы начать отношения двух стран «с самого нуля».

Напомним, Прага потребовала выслать 18 сотрудников российской дипмиссии из-за их якобы причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов. Обвинения Праги в МИД РФ назвали абсурдными.

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#пушков #политика #чехия

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