Пушков предупредил Прагу о возможном разрыве дипотношений с Москвой

Сенатор прокомментировал планы Чехии о высылке всех российских дипломатов.

Угрозы властей Чехии о высылке всех российских дипломатов из страны повлечет за собой разрыв дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД и МВД, первого вице-премьера республики Яна Гамачека.

Высылка всех российских дипломатов из Чехии, о которой говорят сейчас власти этой страны, вызвала бы аналогичный ответный шаг со стороны России и была бы равнозначна разрыву дипломатических отношений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 20, 2021

Ранее Гамачек не исключил, что из Чехии вышлют всех российских дипломатов, чтобы начать отношения двух стран «с самого нуля».

Напомним, Прага потребовала выслать 18 сотрудников российской дипмиссии из-за их якобы причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов. Обвинения Праги в МИД РФ назвали абсурдными.