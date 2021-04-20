МИД РФ заявил о возможном открытии консульства в Бенгази

Россия рассматривает вопрос об открытии консульства в Бенгази, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Россия рассматривает вопрос об открытии консульства в Бенгази, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам дипломата, Москва надеется, что в ближайшее время в Ливии снова заработает российское посольство. Сейчас этим вопросом занимается поверенный в делах России, пока он работает из Туниса, но в скором времени планирует выдвинуться в Триполи, чтобы оценить обстановку.

"Думаю, в ближайшее время поедет осмотреться, рекогносцировку провести, заниматься политическими контактами, продвигать наши экономические интересы и гуманитарные связи", — сообщил Богданов представителям СМИ.

Он добавил, что российское посольство в Бенгази может открыться в 2021 году, так как технически его никто не закрывал, а здание разгромили и сожгли бандиты, поэтому пока работать негде. Богданов не исключил, что поначалу придется базироваться в гостинице.