Чехия может выслать всех российских дипломатов из страны

Чехия не исключает возможности выслать всех российских дипломатических сотрудников из Праги. Об этом заявил глава МВД и первый вице-премьер республики Ян Гамачек.

Чехия не исключает возможности выслать всех российских дипломатических сотрудников из Праги. Об этом заявил глава МВД, и.о. МИД и первый вице-премьер республики Ян Гамачек.

Политик признался, что ожидал немного другой реакции России на претензии вокруг взрывов во Врбетице. Речь идет о высылке 20 чешских дипломатов из Москвы. Нужно посоветоваться о дальнейших вариантах, подчеркнул Гамачек в Facebook и подтвердил готовность строить отношения двух стран "с самого нуля".