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18:25   20 Апреля 2021
Политика

Чехия может выслать всех российских дипломатов из страны

Чехия может выслать всех российских дипломатов из страны

Чехия не исключает возможности выслать всех российских дипломатических сотрудников из Праги. Об этом заявил глава МВД, и.о. МИД и первый вице-премьер республики Ян Гамачек.

Политик признался, что ожидал немного другой реакции России на претензии вокруг взрывов во Врбетице. Речь идет о высылке 20 чешских дипломатов из Москвы. Нужно посоветоваться о дальнейших вариантах, подчеркнул Гамачек в Facebook и подтвердил готовность строить отношения двух стран "с самого нуля".

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#дипломаты #чехия #гамачек

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