«Гнусная выдумка»: как Гитлер готовился напасть на США

Фюрер называл слухи о планах атаковать Америку «чудовищной ложью», но историки считают иначе.

Вождь Третьего рейха Адольф Гитлер никогда публично не высказывался о планах напасть на США. Напротив, он активно опровергал подобные слухи. Однако историки считают, что геополитический аппетит фюрера не ограничился бы захватом Европы и СССР во Второй мировой войне.

Ложь фюрера

В конце апреля 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, Гитлер произнес в Рейхстаге знаменитую речь. В частности, он назвал утверждения о том, что Германия собирается напасть на США «чудовищной ложью и плодом больного воображения». В той же речи рейхсканцлер заклеймил западную прессу, тиражирующую «гнусную выдумку» о намерениях Германии напасть на Польшу. Не прошло и пяти месяцев, как «гнусная выдумка» стала реальностью — Вторая мировая война началась именно с нападения на эту страну 1 сентября 1939 года.

Планы и действия

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз для США и Великобритании стало «подарком»: если бы не оно, внимание Гитлера вполне могло бы переключиться на эти государства. Такой точки зрения придерживается кандидат исторических наук, доцент МГУ Алексей Фененко, пишет портал «Русская семерка».

В июне 1940 года вождь Третьего Рейха дал интервью американскому корреспонденту Карлу Виганду, в котором определил отношение нацистской Германии к США: Америка — американцам, Европа — европейцам (под настоящими европейцами фюрер, конечно, подразумевал немцев).

По мнению доктора исторических наук, профессора, главного научного сотрудника Института экономики РАН Вячеслава Дашичева, директива № 32 о подготовительных действиях Германии после реализации плана «Барбаросса», составленная за несколько дней до нападения на СССР, прямо указывает, что после разгрома СССР одним из этапов дальнейшей военной агрессии Третьего рейха была бы борьба против США.

Первоочередной удар гитлеровцы намеревались нанести по Великобритании. В случае британского поражения немцы могли бы использовать северные территории королевства для оборудования баз бомбардировщиков, применяемых для нанесения авиаударов по США.

Победа Рузвельта

Американский президент Франклин Рузвельт смог сыграл на опережение: весной 1941 года американцы договорились о высадке своих войск в Дании и Исландии, обеспечив тем самым себе прикрытие. Кроме того, США создали североатлантический канал снабжения воюющих англичан по системе ленд-лиза .

Впрочем, у Гитлера не было четких планов по отношению к США до окончания войны на Восточном фронте: ни возможностей, ни базы для развертывания сил нацисты не имели. Однако Германия активно занималась экономической, пропагандистской и подрывной деятельностью в Северной и Южной Америке.

Рузвельт понимал, что Гитлер заинтересуется богатыми ресурсами Америки. В речи, произнесенной в мае 1941 года, он заявил, что с капитуляцией Англии возникнет реальная угроза для Соединенных Штатов. Спустя четыре дня после нападения Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну Гитлер на выступлении в Рейхстаге разразился оскорблениями в адрес Рузвельта, заявив, что борьба теперь идет и в западном полушарии.

Впрочем, вся элита разгромленного Третьего рейха, оказавшаяся на скамье подсудимых в ходе Нюренбергского процесса, отрицала намерения Германии напасть на США.