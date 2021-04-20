Мэр Москвы предложил давать скидки привившимся от COVID-19 пенсионерам

Введение льгот и скидок для пенсионеров, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, является способом стимулирования. Предложение выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин.

Введение льгот и скидок для пенсионеров, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, является способом стимулирования. Предложение выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители Москвы, чей возраст превышает 60 лет, могут получить льготы и скидки в магазинах за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение выдвинул мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", — уточнил он.

По словам градоначальника, финансовая поддержка будет осуществляться за счет пожертвований со стороны актива Торгово-промышленной палаты Москвы и другого социально ответственного бизнеса. В целом такие меры позволят избежать жесткого локдауна в столице.