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17:50   20 Апреля 2021
Политика

Власти Чехии настаивают на высылке дипломатов РФ из всех стран ЕС

Власти Чехии настаивают на высылке дипломатов РФ из всех стран ЕС

Временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек собирается обсудить со странами ЕС и НАТО возможность высылки российских дипломатов.

По его словам, партнеры Чехии могли бы пойти на такой шаг из солидарности.

"Мы призываем страны ЕС и НАТО к коллективным действиям, направленным на высылку из солидарности", — сказал он.

Ранее стало известно, что Гамачек объявил всех 18 сотрудников российского консульства персонами нон грата. В Праге уверяют, что все они являются офицерами российских спецслужб. В Кремле отметили полное отсутствие доказательств такой позиции.

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#ес #нато #чехия

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