Власти Чехии настаивают на высылке дипломатов РФ из всех стран ЕС

Временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек собирается обсудить со странами ЕС и НАТО возможность высылки российских дипломатов.

Временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек собирается обсудить со странами ЕС и НАТО возможность высылки российских дипломатов.

По его словам, партнеры Чехии могли бы пойти на такой шаг из солидарности.

"Мы призываем страны ЕС и НАТО к коллективным действиям, направленным на высылку из солидарности", — сказал он.

Ранее стало известно, что Гамачек объявил всех 18 сотрудников российского консульства персонами нон грата. В Праге уверяют, что все они являются офицерами российских спецслужб. В Кремле отметили полное отсутствие доказательств такой позиции.